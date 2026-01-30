WIGGENSBACH. Am Donnerstag, 29.01.2026, kam es in der Kürnacher Straße in Wiggensbach zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen 24.01.2026 bis 29.01.2026 gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, in dem er ein Fenster einschlug. Im Anschluss durchsuchte er mehrere Räume nach Wertgegenständen. Der Täter konnte letztendlich Gold im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages entwenden und unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten und dem hinzugezogenen Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Folgeermittlungen werden durch das für Einbrüche zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kürnacher Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/99090 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)