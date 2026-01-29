WÜRZBURG / FRAUENLAND. Seit Donnerstagnachmittag wird eine 87-Jährige vermisst. Die Würzburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit Donnerstagnachmittag sucht die Polizei nach einer 87-jährigen Frau. Dem aktuellen Sachstand nach ist die demente Frau Patientin im Zentrum für Altersmedizin und hat dieses gegen 14:30 Uhr verlassen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Würzburger Polizei sucht zur aktuellen Stunde nach der vermissten Frau und hofft hierbei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

55kg

Bekleidet mit einer grünen Jacke sowie einer dunklen Mütze

Läuft mit zwei silbernen Nordic Walking-Stöcken, welche einen schwarzen Griff haben

Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.