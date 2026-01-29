UNTERSTEINACH, LKR. KULMBACH. Weniger als 24 Stunden nach einem Ladendiebstahl verurteilt das Amtsgericht Kulmbach einen 29-Jährigen zu einer mehrmonatigen Haftstrafe.

Gestern Abend gegen 19 Uhr entwendete der Mann in einem Supermarkt in der Hauptstraße Lebensmittel im Wert von rund 55 Euro. Anschließend versuchte er, den Kassenbereich zu passieren, ohne zu bezahlen. Mitarbeiter des Geschäfts sprachen ihn an und hielten ihn fest, nachdem er seinen Weg unbeirrt fortsetzen wollte. Der 29-Jährige riss sich los und flüchtete zu Fuß.

Beamte der Polizeiinspektion Stadtsteinach nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später mit Unterstützung von Kollegen der Polizeiinspektion Kulmbach im Ortsbereich Untersteinach fest. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde der Tatverdächtige über Nacht in polizeiliches Gewahrsam genommen. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurden die Ermittlungen von der Polizeiinspektion Stadtsteinach beschleunigt abgeschlossen. Für den Täter setzte sich der Weg von der Gewahrsamszelle in den Gerichtssaal fort. Dort verurteilte ein Richter den 29-Jährigen am Nachmittag wegen Ladendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten ohne Bewährung.

Der Verurteilte verzichtete auf Rechtsmittel. Im direkten Anschluss brachten ihn Justizbeamte in eine umliegende Justizvollzugsanstalt.