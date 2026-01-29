REGENSBURG. In zwei Geschäfte im Innenstadtbereich von Regensburg wurde in der Nacht von Dienstag, 27. Januar, auf Mittwoch, 28. Januar, durch unbekannte Täter eingebrochen. Es wurde Bargeld sowie ein Gegenstand entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Aktuell wird in beiden Fällen gegen einen unbekannten Täter ermittelt. Eine Personenbeschreibung liegt in einem Fall vor. Im ersten Fall drang eine bislang unbekannte Person am Mittwoch, den 28. Januar, um 04:39 Uhr, in ein Modegeschäft in der Regensburger Innenstadt ein. Dabei wurde Bargeld sowie ein Tablet entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag, der entstandene Sachschaden ebenfalls auf einen dreistelligen Eurobetrag. Im zweiten Fall wurde in eine Bäckereifiliale in der Regensburger Innenstadt eingebrochen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, den 27. Januar, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, den 28. Januar, 06:30 Uhr. Der Beute- und Sachschaden liegt jeweils im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen beiden Einbruchsgeschehen wird geprüft. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Weitere Ermittlungen, insbesondere die Auswertung von Spuren, dauern an.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch in dem Modegeschäft liegt folgende Beschreibung des unbekannten Täters vor:

männlich,

dunkle Haare,

bekleidet mit schwarzer Sturmhaube,

blauer Jeans

braune Schuhe

sowie einem schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht vom Dienstag, den 27. Januar, auf Mittwoch, den 28. Januar, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tändlergasse, insbesondere gegen 4:39 Uhr, oder der Straße Hinter der Grieb gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.