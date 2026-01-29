0151 - In der Pressemeldung 2339 (2025) berichteten wir folgendes:

Königsbrunn – Am Samstag (13.12.2025) griff offenbar ein bislang unbekannter Täter einen 23-Jährigen in dessen Wohnung in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße an. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt.

Gegen 22:30 Uhr verletzte der Unbekannte den 23-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Der 23-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet sich der 23-Jährige nicht in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Der 23-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg konnten die Beamten den bislang unbekannten Täter ermitteln. Es handelt sich hierbei um eine 38 Jahre alte Frau, aus dem privaten Umfeld des Opfers. Aufgrund des konkreten Tatverdachts erließ das Amtsgericht Augsburg am 26.01.26 Haftbefehl gegen die 38-Jährige Tatverdächtige. Beamte der Kriminalpolizei vollzogen den Haftbefehl noch am selben Tag und die Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen die Frau.

Die 38-Jährige Tatverdächtige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

0152 - Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Pfersee - Am Mittwoch (28.01.2026) war ein 32 - jähriger Autofahrer mit einem Anhänger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Panzerstraße unterwegs.

Gegen 10.30 Uhr hielt eine Polizeistreife den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen dieses Anhängers besaß. Die Fahrt war somit für ihn beendet.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Der Mann besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

0153 - Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Innenstadt - Am Mittwoch (28.01.2026) war ein 49-jähriger Autofahrer in der Holzbachstraße unter Einfluss von Drogen unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 49-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem musste der 49-Jahre alte Autofahrer 650 Euro Sicherheitsleistung bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 49-Jährige besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

0154 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Universitätsviertel - Am Mittwoch (28.01.2026) schlug ein 21-Jähriger auf Passanten in der Universitätsstraße ein.

Gegen 23.00 Uhr griff ein Mann wartende Passanten an und verletzte diese leicht.

Da der 21-Jährige psychisch auffällig war wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Krankenhaus untergebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung.

Der 21-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0155 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Göggingen - Am Dienstag (27.01.2026) schubsten zwei unbekannte Täter einen neun Jährigen in der Parkanlage Fabrikstraße in die Teichanlage.

Gegen 16.00 Uhr entwendeten zwei unbekannte Jugendliche den Roller des neun Jährigen und warfen ihn auf die Eisfläche des Teichs. Anschließend schubsten sie den Jungen ebenfalls hinein.

Die Unbekannten waren ungefähr 16 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/ 323-2710 entgegen.

Der neun Jährige besitzt die deutsch-kroatische Staatsangehörigkeit.

0156 - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Augsburg – In der Nacht von Mittwoch, dem 28. Januar 2026, 23:00 Uhr, auf Donnerstag, den 29. Januar 2026, 00:15 Uhr, wurde die Glasscheibe eines Haltestellenhäuschens von bislang unbekannten Tätern an der Bushaltestelle Rosenaustraße eingeschlagen. Die Beschädigung wurde durch einen Mitarbeiter des SWA entdeckt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bittet Personen, die den Tathergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Rufnummer 0821 3232010 entgegen.