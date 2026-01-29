VÖHRINGEN (Bayern)/NATTHEIM (Baden-Württemberg). Am Abend des 22.01.2026 wurde auf einem Lkw Parkplatz an der Illerzeller Straße ein kompletter Sattelzug samt Auflieger und darauf verladenen Wechselbrücken entwendet; auf dem Fahrzeug befanden sich etwa 22 Tonnen Kupfer, der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Diebstahl wurde am Morgen des 23.01.2026 von der Firmenleitung der Spedition angezeigt, nachdem der eingesetzte Fahrer das Fehlen des Fahrzeugs festgestellt hatte. Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen.

Am gestrigen späten Nachmittag teilte ein Zeuge der Spedition mit, dass der Lkw mit Anhänger und den Wechselbrücken bereits seit dem vergangenen Freitag im Bereich Nattheim, in unmittelbarer Nähe der Deponie Rinderberg 3, ungünstig abgestellt steht. Die Spedition informierte daraufhin unverzüglich die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Infolgedessen führte der verständigte Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Ulm vor Ort die Spurensicherung am Lkw durch. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei Neu-Ulm davon aus, dass die bislang unbekannten Täter mutmaßlich direkt nach dem Diebstahl in der Nacht vom 22. auf den 23.01.2026 die Ware an der genannten Stelle auf einen anderen Lkw umgeladen haben. Bis auf einen kleinen Rest wurde das gesamte Kupfer von den Dieben entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm bittet Personen, die in der Nacht vom 22. auf den 23.01.2026 im Bereich Nattheim (insbesondere in der Nähe der Deponie Rinderberg 3) oder in den darauffolgenden Tagen Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, um Mitteilung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/8013 0 entgegengenommen. (KPI Neu-Ulm)

Bezugsmeldung vom 26.01.2026:

Lkw mit Anhänger und Containern entwendet | Zeugenaufruf

VÖHRINGEN. Am Abend des 22.01.2026 wurde auf einem Lkw-Parkplatz an der Illerzeller Straße ein kompletter Sattelzug samt Auflieger und darauf verladenen Wechselbrücken entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich etwa 22 Tonnen Kupfer auf dem Fahrzeug. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Der Diebstahl wurde am Morgen des 23.01.2026 von der Firmenleitung der Spedition angezeigt, nachdem der eingesetzte Fahrer das Fehlen des Fahrzeugs festgestellt hatte. Nach Aufnahme des Sachverhaltes wurden die weiteren Ermittlungen vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die am Abend des vergangenen donnerstags im Bereich der Illerzeller Straße in Vöhringen Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Sattelzugs, des Anhängers, der Wechselbrücken oder der Kupferladung geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0731/8013-0 zu melden. (KPI Neu-Ulm)

