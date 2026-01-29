BURGRAIN, MARKT ISEN, LKR. ERDING. Am gestrigen Tag wurde ein Wohnhaus in Burgrain von einem Großaufgebot der Polizei durchsucht. Zu Beginn der den ganzen Tag andauernden Durchsuchung kam es zu kurzzeitigen Stauungen entlang der Ortsdurchfahrt in Burgrain.

Die Kriminalpolizei Erding führt aktuell Ermittlungen gegen zwei Burgrainer wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Am 28.01.2026 wurde das Wohnhaus der beiden Brüder mit deutscher Staatsangehörigkeit in Burgrain vom Morgen bis in den Abend hinein durchsucht. Dabei wurde auch eine Vielzahl von Waffen und Munition aufgefunden und sichergestellt. Zur weiteren rechtlichen Einordnung müssen die sichergestellten Beweismittel nun noch näher überprüft werden.