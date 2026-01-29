29.01.2026, Polizeipräsidium Niederbayern

METTEN, LKR. DEGGENDORF. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagnachmittag (27.01.2026) fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf neben Schmuck und Bargeld auch Munition.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierten Fahnder einen Pkw mit ukrainischer Zulassung sowie den 46-jährigen ukrainischen Fahrer bei Metten. Dabei fanden sie in mehreren Verstecken diverse Munition, Bargeld in verschiedenen Währungen und mehrere Uhren sowie weiteren Schmuck. Der 46-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die weiteren Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015
Veröffentlicht: 29.01.2026, 13.30 Uhr