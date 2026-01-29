METTEN, LKR. DEGGENDORF. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagnachmittag (27.01.2026) fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf neben Schmuck und Bargeld auch Munition.

Gegen 15.00 Uhr kontrollierten Fahnder einen Pkw mit ukrainischer Zulassung sowie den 46-jährigen ukrainischen Fahrer bei Metten. Dabei fanden sie in mehreren Verstecken diverse Munition, Bargeld in verschiedenen Währungen und mehrere Uhren sowie weiteren Schmuck. Der 46-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die weiteren Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

