NEUBURG A. D. KAMMEL. Am Abend des gestrigen Mittwochs kam es zu einem Raubüberfall auf ein Getränkelager in der Kirchenstraße im Ortsteil Langenhaslach. Zwei bislang unbekannte Täter überfielen das dortige Getränkelager und konnten nach der Tat unentdeckt entkommen. Der Geschädigte wurde verletzt und in hilfloser Lage zurückgelassen. Eine Mitarbeiterin fand den 76-Jährigen und verständigte sofort die Polizei.

Der genaue Tatablauf und der Beuteschaden sind Gegenstand der Ermittlungen. Vor Ort sind derzeit mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Krumbach (Schwaben) sowie Kriminalpolizeiinspektion Memmingen, um die ersten Ermittlungen durchzuführen und mögliche Spuren zu sichern.

Für die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen sind nun Zeugen relevant, die am 28.01.2026 zwischen 15:00 und 20:00 Uhr im Bereich der Kirchenstraße in Langenhaslach / Neuburg a. d. Kammel Wahrnehmungen gemacht haben, welche für die weiteren Ermittlungen wichtig sein könnten. Besonders relevant für die Ermittler wären Hinweise zu zwei Personen, welche sich in dieser Zeit möglicherweise in diesem Bereich aufgehalten haben. Zu den männlichen Personen ist derzeit lediglich bekannt, dass beide ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein sollen. Zeugen werden gebeten, sich über die Telefonnummer 08331 100-0 mit der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen in Verbindung zu setzen. (KPI Memmingen)

