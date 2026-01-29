Seit gestern sucht die Polizei nach der 14-jährigen Sevim Salman, die nach dem Schulbesuch in Hösbach nicht nach Hause, nach Johannesberg zurückgekehrt ist. Sie wurde deshalb als vermisst gemeldet. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste auch im Bereich Frankfurt am Main aufhalten.

Sie wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

Schlanke Statur

Schwarze, lange Haare

Bekleidet mit einem weißen Pullover, dunkler Hose, schwarzer Winterjacke mit Pelz und blauen Vans

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.