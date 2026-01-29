NEU-ULM. Am 27.01.2026 kam es gegen 13:40 Uhr in der Leibnizstraße in einer Obdachlosenunterkunft zu einem Brandgeschehen mit starker Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte im betroffenen Objekt ein Zimmer im Vollbrand festgestellt werden.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 Euro beziffert. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein 68-jähriger deutscher Tatverdächtiger wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Mann gestern beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Unterbringungsbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt mit forensischer Abteilung eingeliefert. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).