OBERPFALZ. Auch in der Nacht auf den heutigen Donnerstag sowie am Morgen kam es zu zahlreichen Glätteunfällen in der Oberpfalz. Insgesamt registrierte die Polizei 50 Verkehrsunfälle, zwischen gestern, 28. Januar, 20:40 Uhr, und heute, 29. Januar, 09:45 Uhr, überwiegend mit Sachschaden. Nach derzeitigem Sachstand wurden fünf Personen leicht verletzt.

Die Unfälle teilen sich wie folgt auf:

Landkreis Regensburg: 12

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab: 10

Landkreis Tirschenreuth: 7

Landkreis Amberg-Sulzbach: 7

Landkreis Schwandorf: 7

Landkreis Cham: 4

Landkreis Neumarkt i.d. OPf. 3

Auf der B85 bei Edelsfeld kam es gegen 4 Uhr morgens zu einem größeren Unfall. Aufgrund von Glatteis kippte ein Lastwagen um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Der LKW war mit Lebensmittel beladen. Der 32-jährige Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Die B85 ist komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich mindestens bis in den späten Nachmittag hinein andauern. So lange wird die B85 gesperrt bleiben.

Einen weiteren Unfall gab es am Donnerstagmorgen, gegen 07:10 Uhr, auf der A93 kurz vor der Anschlussstelle Schwandorf Nord in Fahrtrichtung Regensburg. Ein weißes Auto fuhr aufgrund der Witterung auf ein davor fahrendes Fahrzeug auf und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und bliebt auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die Autobahn musste kurzfristig gesperrt werden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Zeugen werden geben, sich bei der Autobahnpolizeistation Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/4301-821 oder unter der 110 zu melden.

Die Unfälle ereigneten sich über die gesamte Nacht hinweg, wobei der Schwerpunkt am Donnerstagmorgen lag. Erfahrungsgemäß kommt es bei Glätte häufig zu Folgeunfällen. Die Oberpfälzer Polizei legte daher ein besonderes Augenmerk auf eine schnelle Absicherung der Unfallstellen sowie auf zeitnahe Verkehrsmeldungen, um weitere Gefährdungen zu vermeiden. Die Oberpfälzer Polizei ist auch bei schwierigen Wetter- und Witterungsverhältnissen mit erhöhter Aufmerksamkeit und starken Kräften im Einsatz, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und Unfallgeschehen professionell aufzunehmen.