GUNZENHAUSEN/WEIßENBURG. (81) Wie mit Meldung 78 berichtet, nahm die mittelfränkische Polizei im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen am Dienstagabend (27.01.2026) im Zusammenhang mit einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) drei Männer fest. Gegen zwei der Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Ansbach bei der gestrigen Vorführung Haftbefehle.



Die beiden Fahrzeuginsassen, bei denen es sich um türkische Staatsbürger handelt, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft gestern Nachmittag (28.01.2026) einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Ansbach vorgeführt. Gegen den 24-jährigen Beifahrer und mutmaßlichen Schützen wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der Tatvorwurf gegen den 23-jährigen Fahrer des Fluchtautos lautet auf Beihilfe zum versuchten Totschlag. Auch er wurde auf Grundlage eines entsprechenden Haftbefehls in Untersuchungshaft genommen.

Der in Absberg ebenfalls festgenommene 30-jährige Tatverdächtige (türkisch) befindet sich auf freiem Fuß. Die ersten Ermittlungsmaßnahmen der Polizei in Bezug auf eine unmittelbare Beteiligung am Tatgeschehen vom 27.01.2026 ergaben keinen dringenden Tatverdacht gegen den Mann.

Unabhängig davon werden die Ermittlungen zu den Schussabgaben auf die Einsatzkräfte der Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach weitergeführt. Anfragen zum Fortgang des Ermittlungsverfahrens werden durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Ansbach beantwortet.



