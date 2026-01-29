Forchheim / Lkr. Forchheim. Die Fahruntüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern stellt weiterhin eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle dar. Am vergangenen Samstag fand daher eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle der Polizeiinspektionen Forchheim und Ebermannstadt statt.

Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr birgt erhebliche Gefahren und führt zu schweren Unfällen mit teils gravierenden Folgen. „Alkohol und Drogen haben im Straßenverkehr nichts zu suchen. Schwere Verkehrsunfälle führen zu Leid bei vielen Menschen“, betont Daniel Hartmann, Leiter der Polizeiinspektion Forchheim. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führen die Polizeidienststellen regelmäßig Verkehrskontrollen durch. Am vergangenen Samstag schlossen sich die Polizeiinspektionen Forchheim und Ebermannstadt für eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle zusammen. Dabei überprüften die eingesetzten Polizisten an mehreren Kontrollstellen im Landkreis Forchheim über 100 Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Alkohol- und Drogentests durchgeführt. Ziel der Maßnahmen ist es, fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen und dadurch Unfälle zu verhindern.

Für zwei Fahrzeugführer endete die Kontrollaktion mit einer Blutentnahme. Gegen 22.00 Uhr stellten die Polizisten bei einer 19-jährigen Fahranfängerin in Muggendorf drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Um 00.45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in Dormitz einen 37-jährigen Opel-Fahrer, der kurz vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auch wenn die Mehrheit der kontrollierten Verkehrsteilnehmer fahrtüchtig war, werden die Polizeiinspektionen Forchheim und Ebermannstadt ihre gemeinsamen Kontrollen auch im Jahr 2026 fortsetzen und intensivieren. Allein im vergangenen Jahr wurden durch Ebermannstädter und Forchheimer Polizeibeamte mehr als 80 Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führten.