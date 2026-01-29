NIEDERBAYERN. Aufgrund der seit gestern Abend (28.01.2026) anhaltenden winterlichen Straßenverhältnisse haben sich im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern bisher rund 25 Verkehrsunfälle ereignet.

Größtenteils blieb es bei Blechschäden. Insgesamt wurden bisher fünf Personen leicht verletzt.

In Reisbach (Lkr. Dingolfing-Landau) kollidierte ein unbesetzter Bus aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse mit einem Auto. Verletzt wurde hierbei niemand.

Auf der B20 auf Höhe Falkenberg kam ein Auto in einer Kurve aufgrund Glätte ins Rutschen und touchierte ein weiteres Fahrzeug. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit den aktuellen Straßenverhältnissen anzupassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/868-1021

​​​​​​Veröffentlicht: 29.01.2026, 08:15 Uhr