HAUZENBERG, LKR. PASSAU. Die seit heute, Mittwoch, 28.01.2026, vermisste 13jährige Jugendliche aus Hauzenberg wurde in den heutigen Abendstunden wohlbehalten wieder aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist damit erledigt. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Hauzenberg danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Stegbauer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 28.01.2026 um 20:00 Uhr