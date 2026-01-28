0145 - Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Oberhausen - Am Dienstag (27.01.2026) fuhr ein 52-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Donauwörther Straße.

Gegen 16.15 Uhr beobachtete eine Polizeistreife, wie ein Mann während der Autofahrt offenbar Alkohol konsumierte. Die Beamten stoppten den Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille.

Deswegen wurde die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Der 52-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0146 - Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Oberhausen - Am Dienstag (27.01.2026) war ein 27-jähriger Autofahrer in der Zollernstraße unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Kokain.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 27-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

0147 - Abend endet im Arrest

Innenstadt - Am Dienstag (27.01.2026) beleidigte ein 42-jähriger Mann Polizeibeamten in der Viktoriastraße.

Gegen 23.00 Uhr randalierte der 42-Jährige in dem Bereich der Viktoriastraße und flüchtete anschließend. Eine Polizeistreife stellte den 42-Jährigen im Rahmen der Fahndung. Bei der Kontrolle beleidigte der Mann die Beamten durchgehend und war äußerst aggressiv. Nachdem sich der 42-Jährige nicht beruhigen ließ und keinerlei Einsicht zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann.

Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0148 - Polizei stoppt Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte

Innenstadt - Am Montag (26.01.2026) war ein 64-jähriger Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte in der Volkhartstraße unterwegs.

Gegen 09.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Lkw. Der Fahrer hatte die Fahrerkarte nicht benutzt und die Ladung nicht gesichert. Zudem befand sich keine vorschriftsmäßige Bereifung am Lkw.

Die Weiterfahrt wurde anschließend unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz.

Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.