KEMPTEN. Die Kriminalpolizei Kempten hat im Nachgang zur Sendung „Aktenzeichen XY“ zum Mordfall Sonja Hurler in den letzten Tagen eine Vielzahl an Hinweisen erhalten. Eine DNA-Spur hatte kürzlich zu einer Verbindung zum Mordfall Marion Baier in Zirndorf geführt, weswegen sich die Arbeit der Ermittler in Kempten und Fürth nun auf mögliche Parallelen zwischen den beiden Fällen konzentrieren.

Bislang gingen über hundertfünfzig Anrufe ein, aus denen sich in einigen Fällen Ermittlungsansätze ergaben. Neben vielen allgemeinen Hinweisen gingen auch mehrere konkrete Hinweise auf Personen oder Firmen ein, bei denen es eine Verbindung zwischen Kempten und Zirndorf gibt. Auch bezüglich des im Mordfall Marion Baier am Tatort aufgefundenen Christophorus-Medaillons gingen diverse Hinweise ein.

Die Hinweise werden aktuell ausgewertet und fließen in die laufenden Ermittlungen ein. Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Einzelheiten zum Sachverhalt, zu möglichen Verdächtigen oder zum laufenden Ermittlungsstand veröffentlicht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Überwältigende Resonanz | Polizei dankt Hinweisgebern

Die Zahl der Hinweise und die Resonanz in der Bevölkerung hat die Erwartungen der Ermittler weit übertroffen. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern für ihre Unterstützung. Jede Information kann einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung leisten. (PP Schwaben Süd/West/KPI Kempten)

