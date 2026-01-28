A6, ZANKSCHLAG SÜD. Am 26. Januar 2026 kam es gegen 19:30 Uhr auf dem Parkplatz Zankschlag Süd an der A6 zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 21-jährigen deutschen Mannes. Neben seinem Pkw erbeuteten die unbekannten Täter auch Schmuck. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Abend des 26. Januar 2026 kam es auf dem Parkplatz Zankschlag Süd an der A6 in Fahrtrichtung Waidhaus/Pilsen zu einem Raubüberfall. Gegen 19:30 Uhr hielt ein 21-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Pkw der Marke BMW, 1er Reihe, kurz auf dem Parkplatz, um eine Pause einzulegen. Während der Rast wurde der junge Mann von mindestens zwei bislang unbekannten, maskierten Tätern unter Vorhalt eines Messers und eines Baseballschlägers/Brechstange bedroht und ausgeraubt. Die Täter erbeuteten den Pkw des Geschädigten sowie mehrere Wertgegenstände, darunter Schmuck und eine Uhr. Nach dem Raubüberfall setzten die beiden Täter die Fahrt mit dem gestohlenen Fahrzeug fort und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 190 cm, kräftige Statur

Täter 2: männlich, ca. 185 cm, normale Statur

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Parkplatzes Zankschlag Süd bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.