LPD Uwe Ebner wird verabschiedet

Uwe Ebner trat 1991 in den Polizeivollzugsdienst ein und absolvierte nach mehreren Verwendungen im polizeilichen Einzeldienst und in Führungsverwendungen sein Studium der 3. und später der 4. Qualifikationsebene. Seit 2014 leitete er die Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth. In dieser Zeit prägte er die kriminalpolizeiliche Arbeit nachhaltig und setzte organisatorische Modernisierungen um. Unter seiner Führung wurden zahlreiche bedeutende Ermittlungsverfahren bearbeitet. Für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit dankte der Polizeipräsident Armin Schmelzer Herrn Ebner ausdrücklich. Er wechselte bereits 2024 in das Polizeipräsidium und leitet dort seither das Sachgebiet für Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr.

ORR Sebastian Spindler übernahm zwischenzeitlich die Leitung

Seit August 2024 wurde die Dienststelle übergangsweise von Oberregierungsrat Sebastian Spindler geführt. Spindler, promovierter Jurist und erfahrener Einsatzjurist, leitete die KPI Bayreuth während der Übergangszeit und verantwortete in dieser Phase unter anderem die Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen bei der KPI Bayreuth und damit verbundene digitale Arbeitsprozesse. Spindlers Weg führt nun nach Mittelfranken, wo er im dortigen Polizeipräsidium eingesetzt wird.

KOR Dominik Salosnig nun der neue Chef der Kripo Bayreuth

Mit Wirkung vom 1. Februar 2026 übernimmt Kriminaloberrat Dominik Salosnig die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth. Salosnig trat 1999 in den Polizeidienst ein und verbrachte nach seiner Ausbildung mehrere Jahre beim Unterstützungskommando in Nürnberg. Sein dienstlicher Weg brachte ihn im Jahr 2006 zurück in die eigene Heimat nach Oberfranken. Er leistete als Streifenbeamter zunächst in Bayreuth und später in Kulmbach Dienst. Zwischen 2013 und 2015 sammelte Salosnig erste kriminalpolizeiliche Erfahrungen innerhalb der Kripo Bayreuth. Nach weiteren Stationen im Polizeipräsidium, bei der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt sowie als Leiter der Polizeiinspektion Kulmbach studierte Salosnig von 2018 bis 2020 an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Nach erfolgreichem Abschluss übernahm er bis dato die Leitung des Präsidialbüros und prägte in dieser Zeit maßgeblich die Öffentlichkeitsarbeit der oberfränkischen Polizei. Mit seiner nun bevorstehenden neuen Aufgabe legt Salosnig die Uniform ab und wird zukünftig "zivil" die Geschicke der Kriminalpolizei Bayreuth leiten.

Auch Polizeivizepräsident Ulrich Rothdauscher wünschte dem neuen Kripo-Chef für die kommende Herausforderung alles Gute und viel Erfolg.