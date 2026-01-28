RODING, LKR. CHAM. In der Nacht von Montag, 26. Januar, auf Dienstag, 27. Januar, kam es in Roding zu einem sogenannten Keyless-Go-Diebstahl eines hochwertigen Pkws. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die 43-jährige Geschädigte hatte ihren mit einem Keyless-Go-System ausgestatteten grauen BMW der 5er-Reihe am Montag, 27. Januar, in der Hofeinfahrt ihres Einfamilienhauses in Roding abgestellt. Im Laufe der Nacht, gegen 3 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter das Fahrzeug. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Keyless-Go-System gewaltfrei überwunden und den Pkw unbemerkt entwendet haben. Der Beuteschaden liegt bei über 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag, insbesondere gegen 3 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere einen schwarzen Pkw (Limousine), im Bereich Roding beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder jeden anderen Polizeidienstelle zu melden.