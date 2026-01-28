144. Pkw kollidiert mit S-Bahn – Giesing

Am Mittwoch 28.01.2026, gegen 00:25 Uhr, kam es am Bahnübergang an der Fasangartenstraße zum Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Ford Pkw und einer S-Bahn der Linie 5 „Kreuzstraße“, die in Richtung Perlach fuhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der unbekannte Pkw-Fahrer zunächst am beschrankten Bahnübergang der Fasangartenstraße. Aus bisher unbekannten Gründen umfuhr er anschließend die geschlossenen Halbschranken, missachtete das blinkende Gelblicht und geriet so mit seinem Pkw in den geschützten Gleisbereich der heranfahrenden S-Bahn.

Im Gleisbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der kreuzenden S-Bahn. Im Anschluss setzte der bisher unbekannte Pkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Perlach fort, ohne seiner gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die S-Bahn wurde durch den Zusammenstoß seitlich beschädigt, konnte ihre Fahrt jedoch bis zum nächstgelegenen Bahnhof „Perlach“ fortsetzen.

Bei dem Zusammenstoß kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand zu keinen Verletzten.

Während der Unfallaufnahme musste die S-Bahnstrecke für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Pkw, Ford, silber machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

145. Gefährliche Körperverletzung – Perlach

Am Dienstag, 27.01.2026, gegen 22:00 Uhr, befand sich ein 32-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München in einer Bar in Perlach. Vor dem Lokal kam es zu Pöbeleien eines unbekannten Täters zum Nachteil der dortigen Gäste.

Als der 32-Jährige sah, wie der Täter mit einem Schlagstock einen weiblichen Gast angreifen wollte, ging er dazwischen und versuchte den Täter festzuhalten. Dieser konnte sich aus dem Griff lösen und schlug dem 32-Jährigen mit dem Schlagstock auf den Kopf. Hierbei wurde er verletzt und verständigte umgehend den Notruf der Polizei über die 110.

Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Ständlerstraße.

Der 32-Jährige wurde durch den Schlag verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-25 Jahre, 175-180 cm groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, gebräunte Haut, möglicherweise Drei-Tage-Bart (schwarz); schwarze hüftlange Steppjacke, schwarze Hose, schwarze Turnschuhe

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Pfanzeltplatzes (Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

146. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Körperverletzungsdelikt - Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 27.01.2026, gegen 16:30 Uhr, kam es im Bereich des Hauptbahnhofs zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein unbekannter Mitteiler verständigte den Polizeinotruf und meldete eine Person mit Messer. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur Tatörtlichkeit geschickt.

Vor Ort wurden zwei 37-Jährige mit nigerianischer Staatsangehörigkeit (mit Wohnsitzen in Miesbach und im Landkreis Oberpfaffenhofen) im Bereich des Hauptbahnhofes angetroffen. Beide gaben an, eine verbale Streitigkeit mit drei weiteren Personen gehabt zu haben. Im Verlauf der Streitigkeit wurde einer der 37-Jährigen leicht an der Hand verletzt.

Die unbekannten Täter hatten sich bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte zu Fuß von der Tatörtlichkeit entfernt. Es wurde sofort eine Fahndung nach den flüchtigen Tätern eingeleitet, wodurch einer der drei Täter durch Polizeibeamte angetroffen und festgenommen werden konnte.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Baden-Württemberg. Bei der Durchsuchung konnte bei dem Tatverdächtigen kein Messer aufgefunden werden.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der genaue Sachverhalt bedarf weiterer Abklärungen.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

147. Einbruch in Einfamilienhaus – Pasing

Im Zeitraum von Montag, 26.01.2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 27.01.2026, 13:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Pasing. Im Anwesen wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme von Bargeld, Silber und Gold im Wert von eines niedrigen fünfstelligen Betrages in unbekannte Richtung.

Nachdem die Anwohner des Hauses zurückgekehrt waren, bemerkten sie den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neufeldstraße, Kalmanstraße und Paosostraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

148. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Trudering

Am Dienstag, 27.01.2026, gegen 11:30 Uhr, sprachen zwei bislang unbekannte Männer eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit an ihrer Wohnungstür in Trudering an, als diese gerade mit ihren Einkäufen in die Wohnung gehen wollte.

Die beiden Männer gaben vor, Handwerker zu sein und den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen zu müssen. In der Wohnung lenkte einer der Männer die Seniorin ab, indem er mit ihr von Raum zu Raum ging und die einzelnen Wasserhähne überprüfte. In der Zwischenzeit durchsuchte der andere Mann alleine die anderen Räume. Anschließend entfernten sich die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Knapp eine Stunde später fiel der über 80-Jährigen auf, dass Schmuck, ein dreistelliger Bargeldbetrag und ihre Girokarte fehlten. Daraufhin informierte sie den Polizeinotruf 110.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank, sprachen hochdeutsch, dunkle Haare; trugen Jeans und Winterjacke

Zeugenaufruf

Wem sind in der Zeit vom 27.01.2026, in der Zeit von 11:30 bis 11:510 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der St.-Augustin-Straße, Mönchbergstraße sowie Haffstraße (Trudering) beziehungsweise in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.