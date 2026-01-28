SEEHAUSEN AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Ein Feuer, welches am Dienstag, 27. Januar 2026, auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses in Seehausen am Staffelsee ausbrach, breitete sich auf den Dachstuhl aus und richtete letztlich einen Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro an. Zahlreiche Bewohner mussten für die Dauer der Löscharbeiten das Wohnhaus verlassen, verletzt wurde aber zum Glück niemand. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 14.00 Uhr kam es am gestrigen Dienstag (27.01.2026) in Seehausen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem in der Seehauser Straße auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war und die Flammen bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatten.



Dem professionellen Einsatz von mehr als 100 Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Seehausen, Murnau, Hechendorf, Weindorf, Kochel und Garmisch ist es zu verdanken, das Schlimmeres verhindert werden konnte. Die Flammen wurden gelöscht, ehe sich der Brand noch weiter ausdehnen konnte.

Zahlreiche Bewohner mussten das Haus verlassen und kamen für die Dauer der Löscharbeiten in einer Kirche unter, wo sie betreut wurden. Alle konnten am späten Nachmittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Wohnhaus wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei aus Murnau sperrte während der Löscharbeiten die umliegenden Straßen ab. Brandermittler der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen unmittelbar die Untersuchungen zur Brandursache. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte Asche, welche nicht zur Gänze abgekühlt und auf einem Balkon gelagert worden war, für den Ausbruch des Feuers verantwortlich gewesen sein. Die Ermittlungen der Kripo hierzu dauern an.