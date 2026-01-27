LINDAU/A96. Auf der BAB A96 in Fahrtrichtung Lindau kam es am 27.01.2026 gegen 11:10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sigmarszell und Lindau zu einem schweren Verkehrsunfall.

Aufgrund von Baumfällarbeiten der Autobahnmeisterei war der rechte Fahrstreifen gesperrt, und zur Absicherung waren mehrere Verkehrssicherungsmaßnahmen eingerichtet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah ein 65-jähriger deutscher Lkw-Fahrer mit seinem Sattelauflieger vermutlich die letzte Absicherung, einen Verkehrssicherungsanhänger, und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Verkehrssicherungsanhänger vollständig zusammengeschoben, der Lkw drehte seitlich und die Fahrerkabine wurde vom Fahrzeug abgetrennt und deformiert. Der Fahrer konnte sich noch selbstständig aus der Fahrerkabine befreien und wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die BAB A96 war infolge der Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt; es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Lindau, Weißensberg und Hergensweiler mit ungefähr 60 Einsatzkräften sowie zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Da auch Betriebsstoffe ausliefen, wurde vorsorglich das Wasserwirtschaftsamt verständigt. Eine Bodenverunreinigung konnte nach jetzigem Stand aber nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Lindau übernommen. (PI Lindau)

