Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0135 – Polizei nimmt Ladendiebe fest
Lechhausen – Am Montag (26.01.2026) entwendeten ein 43-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau mehrere Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Straße „Steinerne Furt“.
Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes den Mann, als dieser an einer Selbstbezahlkasse waren scannte und an die anwesende Frau übergab. Anstelle der gekauften Waren scannte der Mann jedoch bewusst bei jedem Artikel einen anderen Barcode. Die beiden Personen bezahlten daraufhin eine zweistellige Summe, obwohl der Warenwert deutlich höher und im dreistelligen Bereich ausfiel.
Der Mitarbeiter erkannte die Betrugsmasche und hielt den 43-Jährigen sowie die 51-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die Tatverdächtigen.
Der Mann und die Frau besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
0136 - Polizei ermittelt nach Handtaschendiebstahl
Pfersee - Am Montag (26.01.2026) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter eine Handtasche samt Inhalt einer 86-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Augsburger Straße.
Gegen 14.30 Uhr legte die Frau ihre Handtasche in einen Einkaufskorb. Die Frau bemerkte nicht, dass die beiden unbekannten Täter diese herausnahmen und den Supermarkt verließen.
Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls einer Handtasche.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Um sich vor Taschendiebstahl zu schützen, rät die Polizei:
- Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie unter Ihren Arm.
- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
- Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen Sie sie irgendwo auf.
Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/
0137 - Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis
Oberhausen - Am Montag (26.01.2026) war ein 44-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Stuttgarter Straße unterwegs.
Gegen 14.00 Uhr hielt eine Polizeistreife den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis besaß, die schon längere Zeit nicht mehr gültig war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Der 44-jährige Autofahrer besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.
0138 - Polizei verhindert Fahrraddiebstahl
Innenstadt - Am Dienstag (27.01.2026) verhinderte die Polizei den Diebstahl eines Fahrrads am Königsplatz durch einen 60-jährigen Mann.
Gegen 00.45 Uhr konnte die Polizei den Mann stoppen, ein Fahrradschloss aufzubrechen.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Der 60-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0139 - Polizei rettet hilflose Person
Innenstadt - Am Dienstag (27.01.2026) befand sich in der Straße „Hoher Weg“ ein 36-Jähriger wegen Alkohol- und Rauschgiftkonsums in einer hilflosen Lage.
Der Streifenbesatzung fiel gegen 02:30 Uhr ein Mann auf, der bei extremer Kälte am Boden lag und offensichtlich Hilfe benötigte. Im Beisein der Polizeibeamten verlor der Mann wiederkehrend sein Bewusstsein und wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten Drogen bei dem Mann sicher.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
0140 - Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Innenstadt - Am Montag (26.01.2026) kam es in einer Asylbewerberunterkunft in der Proviantbachstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 32-Jährigen.
Gegen 09.00 Uhr bedrohte der 24-jährige Mann den Mitanwohner mit einem Messer. Anschließend gerieten die beiden Männer ohne Waffen aneinander und verletzten sich gegenseitig.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.
Der 24-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.
Der 32-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.
0141 - Polizei nimmt Person nach Handel mit Betäubungsmittel fest
Göggingen - Am Montag (26.01.2026) beobachteten Polizeibeamte einen 21-Jährigen bei einem Drogenhandel im Krautgartenweg.
Gegen 17.30 Uhr verkaufte der 21 Jahre alte Mann augenscheinlich Drogen an eine andere Person. Die Polizei kontrollierte den 21-Jährigen und stellte die Drogen sicher.
Der Polizei ermittelt nun u.a. wegen Handel mit Betäubungsmittel.
Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0142 – Unbelehrbarer Lkw-Fahrer
Adelsried – Am 26.01.2026 kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg einen Sattelzug auf der BAB 8. Zuvor war der Lkw aufgefallen, da er von der rechten Fahrspur bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h deutlich nach rechts auf den Standstreifen abkam.
Als die Beamten den Sattelzug überholten stellten sie fest, dass der Fahrer mit dem Handy in der Hand telefonierte. Offenbar war dieses Gespräch so wichtig, dass er sich nicht mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren konnte.
Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer am selben Tag, nur wenige Stunden zuvor, bereits in Österreich eine Strafe in Höhe von 100 Euro bezahlen musste – ebenfalls wegen der Benutzung des Mobiltelefons!
Der Fahrer wurde daraufhin eindringlich ermahnt. Zudem musste er nun auch in Deutschland eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50 Euro für die Benutzung des Mobiltelefons entrichten.
Der Betroffene hat die bosnische Staatsbürgerschaft.
0143 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen auf der BAB8 / AS Adelzhausen
Adelzhausen - Am Dienstag (27.01.2026) kam es auf der BAB8 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Adelzhausen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen.
Gegen 10:15 Uhr kam es mutmaßlich zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW, bei welchem im Verlauf fünf weitere PKW, sowie ein LKW ebenfalls auffuhren, bzw. involviert waren. Bei den sieben PKW entstand jeweils ein Totalschaden und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der beschädigte LKW war noch fahrbereit und konnte im späteren Verlauf selbstständig die Unfallstelle verlassen.
Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Menschen leicht verletzt und in drei verschiedene Krankenhäuser verbracht. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, als auch der Polizei waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.
Im Zuge der Abarbeitung des Unfalles kam es zu einem enormen Rückstau auf der BAB8 und der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte an der Anschlussstelle Dasing abgeleitet. Gegen 12:00 Uhr konnte einer der drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 13:20 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen für die beiden anderen Fahrstreifen ebenfalls aufgehoben.
Bei dem Verkehrsunfall kam es zu einem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Zur Klärung der genauen Unfallumstände hat die Autobahnpolizeistation Gersthofen die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.
Sie wollen zur Sicherheitswacht?
Hier können sie sich bewerben: