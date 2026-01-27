ERLANGEN. (73) Seit Montagmittag (26.01.2026) wird der 77-jährige Edgar G. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Der 77-jährige Deutsche hielt sich um 12:00 Uhr noch in seiner Wohnung (Am Röthelheim) auf. Als seine Ehefrau gegen 15:30 Uhr wieder nach Hause kam, war er nicht mehr da und kehrte bis dato nicht mehr zurück. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der 77-Jährige ist mutmaßlich mit seinem Pkw, VW Golf (grau), mit dem amtlichen Kennzeichen ER-S251, unterwegs.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

77 Jahre alt, 170 cm groß, graumeliertes Haar, normale Statur, vermutlich mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans bekleidet.

Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung als Download zur Verfügung.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Kai Schmidt