BAD BERNECK I.FICHTELGEBIRGE, LKR. BAYREUTH. Rauch aus dem ehemaligen Siemenswohnheim rief am Montagnachmittag Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Kriminalpolizei Bayreuth geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Gegen 15.15 Uhr bemerkten zwei Zeugen eine Rauchentwicklung aus dem leerstehenden Gebäude in der Siemensstraße. Die Feuerwehr stellte einen Brand im Bereich des Fahrstuhlschachts fest und löschte diesen schnell ab.

Einen technischen Defekt schließen die Ermittler nach aktuellem Stand aus. Vielmehr sprechen die Umstände für eine vorsätzliche Brandstiftung. Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land führten erste Spurensicherungsmaßnahmen durch und stellten unter anderem eine frisch benutzte Farbspraydose sicher. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth.

Die Ermittler bitten Personen, die am Montagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des ehemaligen Siemenswohnheims gemacht haben oder Hinweise zu Personen im oder am Gebäude geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.