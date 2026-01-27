SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Nachdem ein Wanderer von einer Bergtour im Bereich des Grünsteins am 25. Januar 2026 nicht zurückkam, wurde er durch Freunde vermisst gemeldet. Schließlich konnte der junge Mann in der Nacht auf Montag nur mehr tot aufgefunden werden. Beamte der Grenzpolizei Piding übernahmen die Todesermittlungen.

Am Sonntagabend, den 25. Januar 2026, ab ca. 21.00 Uhr, wurde am Grünstein nach einem 23‑jährigen kroatischen Bergsteiger gesucht. Dieser kam von einer Bergtour nicht zurück und es lief umgehend eine umfangreiche Vermisstensuche an, bei der Kräfte der Bergwacht Berchtesgaden, der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, Diensthundeführer sowie eine Bergwacht- und eine Polizeidrohne beteiligt waren. Der Gesuchte wurde schließlich in der Nacht auf Montag (26. Januar 2026), gegen 00.30 Uhr, leblos aufgefunden. Der Bergsteiger war alleine, nur unzureichend ausgerüstet und ungesichert im weglosen Gelände unterwegs. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang haben Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Ost der Grenzpolizei Piding, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einem tragischen Unfallgeschehen ohne Beteiligung Dritter auszugehen.