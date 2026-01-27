OBERFRANKEN / BAMBERG. Ein Fahrradfahrer wurde am Montagabend von einem herabfallenden Ast getroffen. Die Polizei warnt eindringlich vor akuter Schneebruchgefahr.

Am 26.01.2026 gegen 18.15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Gundelsheim mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Kemmererstraße in Bamberg. Auf Höhe der Straße Am Hirschknock brach ein Ast von einem Baum ab und traf den Radfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Ast infolge der starken Schneelast ab. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Die örtliche Feuerwehr sperrte die Kemmererstraße für die restliche Nacht, da weiterhin erhebliche Schneebruchgefahr bestand.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnmeldung der Polizei Oberfranken:

Aufgrund der starken Schneefälle besteht aktuell in ganz Oberfranken eine erhebliche Schneebruchgefahr. Die Polizei Oberfranken warnt ausdrücklich:

Es besteht Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume, vor allem in Wälder, Parkanlagen und baumbestandene Straßen.

Aufenthalte insbesondere unter Bäumen, sind möglichst zu vermeiden.

Abstand zu Gebäuden halten, da Dachlawinen drohen können.

Die Polizei appelliert dringend an die Bevölkerung, diese Hinweise zu beachten.