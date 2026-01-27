GÖRISRIED. In den frühen Morgenstunden des 27.01.2026 bemerkte ein Zeitungszusteller, dass ein als Garage dienender Anbau eines Mehrfamilienhauses in der Ortsmitte des Ortsteils Wildberg in Brand stand und das Feuer im Begriff war auf das baulich verbundene Wohngebäude überzugreifen. Durch entschlossenes Handeln und das Hinzueilen weiterer Nachbarn konnten die schlafenden Bewohner geweckt und über einen Balkon in Sicherheit gebracht werden. Dennoch mussten zwei Personen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zum Zwecke der Löscharbeiten mussten Teile des Gebäudedachs und einer installierten Photovoltaikanlage abgetragen werden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach circa 600.000,- €. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Insgesamt waren circa 100 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Oberthingau, Unterhingau, Wald, Schwarzenberg, Görisried und Marktoberdorf am Einsatz beteiligt. Weiterhin war der Rettungsdienst mit mehreren Notärzten und insgesamt rund 30 Personen vor Ort. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Marktoberdorf, mit Unterstützung der Polizeiinspektionen Kaufbeuren und Kempten, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten (Allgäu). (KPI Memmingen – KDD)