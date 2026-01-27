LANDSHUT: Die Fahndung nach der seit 26.01.2026, 11:30 Uhr, abgängigen 68-jährigen Dame wird hiermit widerrufen. Sie konnte nach einem Hinweis einer aufmerksamen Bürgerin wohlbehalten aufgefunden werden.

Seit dem Fehlen der Dame wurden umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers durchgeführt. Während der Suche ging ein Hinweis einer Bürgerin zu einer auffälligen Frau bei der Polizei ein. Im Zuge der umgehenden Nachschau konnte die Vermisste in den frühen Morgenstunden des 27.01.2026 wohlbehalten in Landshut angetroffen und in ihre Einrichtung zurückgeführt werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

