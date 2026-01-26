KEMNATH, LKR. TIRSCHENREUTH. Am Freitag, 30. Januar, führt die Polizeiinspektion Kemnath eine groß angelegte Übung an der Realschule am Tor zur Oberpfalz durch. Dabei wird unter realistischen Bedingungen der Ernstfall eines Amoklaufs simuliert. Die Übung beginnt nach Schulschluss.

Im Einsatz werden neben der Polizeiinspektion Kemnath auch Kräfte umliegender Dienststellen sowie Unterstützungskräfte der Zentralen Einsatzdienste Weiden i.d.OPf. sein. Der überwiegende Teil der Übung findet auf dem nicht-öffentlichen Schulgelände statt und ist nicht für Zuschauer zugänglich.

Während der Übung kann es rund um das Schulgelände zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen sowie kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei bittet daher ausdrücklich darum, den Bereich weiträumig zu meiden und keine Schaulustigen an die Schule zu kommen, damit die Einsatzkräfte ihre Abläufe ungestört trainieren können. Die Übung wird voraussichtlich bis 17 Uhr dauern.

Ziel der Übung ist es, die polizeilichen Einsatzkräfte bestmöglich auf Extremsituationen vorzubereiten und das sichere, koordinierte Handeln im Ernstfall weiter zu stärken. Regelmäßige Trainings unter realitätsnahen Bedingungen sind für eine professionelle und schnelle Reaktion im Einsatzfall unverzichtbar.