HUNDERDORF, A3, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Samstagmorgen (24.01.2026) konnten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf bei einer Fahrzeugkontrolle einen in Großbritannien gestohlenen Mercedes sicherstellen.



Die Schleierfahnder kontrollierten den Mercedes mit britischer Zulassung gegen 09.00 Uhr auf der Rastanlage Bayerwald Süd. Der rumänische Fahrer befand sich nach eigenen Angaben auf einer Geschäftsfahrt von Großbritannien nach Rumänien. Im Rahmen der Überprüfung wurde jedoch ein totalgefälschtes Typenschild festgestellt. Durch die Polizeibeamten konnte die originale Fahrzeugidentifizierungsnummer herausgefunden und ermittelt werden, dass der Mercedes in Großbritannien entwendet wurde.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen übernommen. Der 44-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/ 868-1021

Veröffentlicht: 26.01.2026, 15.02 Uhr