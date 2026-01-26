LANDKREIS EICHSTÄTT, HEPBERG. Am Freitag, den 23.01.2026 erhielt ein Hepberger einen sogenannten Schockanruf. Er durchschaute den Betrug und sorgte zusammen mit der Kriminalpolizei dafür, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde.

In den frühen Nachmittagsstunden kontaktierten Betrüger den 76-jährigen Deutschen aus Hepberg telefonisch. Mit einer perfiden Masche setzten sie den Mann unter Druck: Sein Sohn habe angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur durch die Zahlung einer hohen Kaution könne eine Inhaftierung des Sohnes abgewendet werden.

Der Senior erkannte die Betrugsmasche, ging aber zum Schein auf die Geldforderung ein.

Seine Frau verständigte umgehend die Kriminalpolizei Ingolstadt. Während die Beamten das Telefongespräch „live“ mitverfolgten, stellte der Angerufene den Tätern Krügerrand-Münzen und 250 000 Euro Bargeld in Aussicht.

Als gegen 14.30 Uhr ein angeblicher Herr Novak an der vereinbarten Adresse erschien, um die „Kaution“ abzuholen, wartete bereits eine zivile Polizeistreife auf ihn und nahm ihn fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen tschechische Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde er am 24.01.26 einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.