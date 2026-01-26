HÖCHSTADT AN DER AISCH. (71) Zwischen Samstag (24.01.2026) und Sonntag (25.01.2026) brachen bislang Unbekannte in ein Haus auf einem Betriebsgelände in Lonnerstadt (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Täter verschafften sich zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 03:30 Uhr am Sonntag gewaltsam Zugang zu einem Haus auf einem Betriebsgelände in der Höchstadter Straße. Aus dem Gebäude entwendeten sie Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch traf am Tatort die ersten Maßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald