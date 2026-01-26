PASSAU. Am Samstagnachmittag (24.01.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Samstag (24.01.2026) gegen 15.00 Uhr kam es in der Vornholzstraße in Passau zu einer Auseinandersetzung. Dem bisherigen Kenntnsistand zufolge trafen drei Männer, darunter ein 22-jähriger Deutscher, auf zwei Syrer im Alter von 27 und 28 Jahren. Einer der drei Männer entriss dem 27-Jährigen unvermittelt Bargeld, welches er in der Hand hielt. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, wobei wohl einer davon Pfefferspray benutzte. Zwei der drei Männer konnten sich bislang unerkannt entfernen. Der 22-Jährige konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Der 22-Jährige wurde am Sonntag (25.01.2026) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls erlassen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere zu den zwei bislang unbekannten Personen. Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannte Person 1: männlich, 20-30 Jahre, etwa 170cm groß

Unbekannte Person 2: männlich, etwa 20-30 Jahre, feste Statur

Hinweise und Beobachtungen zu dem Vorfall in der Vornholzerstraße im relevanten Zeitraum werden unter der 0851/9511-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 26.01.2026, 14.07 Uhr