131. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf durch falschen Arzt – Gräfelfing

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 14:00 Uhr, rief ein unbekannter Täter bei einem über 80-jährigen Deutschen an und gab sich als Arzt aus. Der Anrufer erklärte dem Rentner am Telefon, dass seine Tochter an einer Krebserkrankung leide und dringend Medikamente benötigen würde. Für die Behandlung wäre ein Betrag von 180.000 Euro fällig.

Der über 80-Jährige gab an, kein Bargeld in dieser Höhe zu besitzen, könne aber Gold im niedrigen sechsstelligen Bereich übergeben. Daraufhin wurde der Rentner aufgefordert das Gold in einer Plastiktüte zu verstauen und in seinem Anwesen auf die Übergabe zu warten.

Nach dem Anruf klingelte erneut das Telefon des über 80-Jährigen, diesmal gab sich eine unbekannte Täterin als Polizistin aus und gab an, aus sicherheitstechnischen Gründen das vorherige Gespräch mitgehört zu haben und warnte den älteren Herrn vor der Betrugsmasche an Senioren. Damit die Polizei den Täter festnehmen kann, wäre es dennoch wichtig dem Betrüger das Gold zu übergeben. Der Rentner glaubte der falschen Polizistin und überreichte kurze Zeit später dem unbekannten Täter persönlich das Gold.

Eine Verhaftung des Täters passierte im Anschluss nicht.

Als dem über 80-Jährigen der Betrug auffiel verständigte er selbstständig den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei am vereinbarten Treffpunkt führte bislang nicht zur Ergreifung des Abholers und zur Auffindung der Wertsachen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 61 geführt.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm, braune Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Paul-Diehl-Parks, Lärchenstraße, und Ulmenstraße (Lochham) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Vorgehensweise der Täterinnen und Täter ist immer ähnlich. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte, Amtsträger (z.B. Staatsanwalt) oder wie zuletzt auch als Ärzte aus und versuchen ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, die vorhandenen Vermögenswerte zu übergeben. Die Strategien der Täter an Vermögenswerte zu gelangen, sind mindestens genauso vielfältig wie deren erfundene Geschichten. Ein gesundes Misstrauen ist deshalb die beste Prävention.

Ob falsche Ärzte, falsche Polizeibeamte, falsche Staatsanwälte…

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf!

• Grundsätzlich verlangen Krankenhäuser oder Polizei/Staatsanwaltschaften/Gerichte niemals Barzahlungen oder schicken Boten zur Geldabholung.

• Geben Sie keine vertraulichen Informationen heraus und versuchen Sie die angeblich erkrankte Person direkt zu kontaktieren.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände!

• Wählen Sie im Zweifel immer die Notrufnummer 110, wir sind jederzeit für Sie erreichbar!

132. Festnahme eines Tatverdächtigen nach organisiertem Callcenterbetrug durch falsche Polizeibeamte – Oberschleißheim

Am Samstag, 24.01.2026, gegen 21:20 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis München telefonisch von einem unbekannten Anrufer kontaktiert, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Der unbekannte Anrufer forderte im Verlauf des Telefonates einen hohen Geldbetrag von der Seniorin. Als Übergabeort wurde das Anwesen der Seniorin vereinbart.

Im Hintergrund konnten aufgrund polizeilicher Maßnahmen zivile Einsatzkräfte zur Tatörtlichkeit beordert werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten am Fenster der Seniorin eine männliche Person feststellen, der gerade dabei war, die Wertgegenstände an sich zu nehmen. Er konnte schließlich von den eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Die Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Eurobetrag konnten somit gesichert werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-Jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Berlin. Er wurde wegen des Trickbetruges angezeigt und wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 61 übernommen.

133. Trickdiebstahl – Obergiesing

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 16:30 Uhr, klingelten zwei unbekannte Täter an der Wohnung eines über 80-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie gaben sich als Kaufinteressenten einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aus. Sie baten den über 80-Jährigen um einen Stift und Zettel und begaben sich daraufhin zusammen in dessen Wohnung.

Des Weiteren fragten sie nach, ob sie Geld für den Wohnungsankauf kurzzeitig bei dem Senior im Tresor lagern könnten. Der eine Täter lenkte den Senior im Wohnzimmer ab, während der zweite unbekannte Täter den Tresor samt Inhalt entwendete. Anschließend verließen beide die Wohnung und flüchteten mit einem schwarzen SUV in Richtung Fockensteinstraße.

Im Tresor befand sich u.a. Bargeld und Schmuck, sowie eine legale besessene Schusswaffe (ohne Munition) im Gesamtwert eines unteren fünfstelligen Eurobetrag.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 55 geführt.

Die zwei unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 40-45 Jahre, ca. 170 cm, schlank, türkisches Aussehen, graue Haare, grauer Bart, sprach deutsch mit ausländischem Akzent; dunkle Lederjacke,

Täter 2:

Männlich, 40-45 Jahre, ca. 170 cm, schlank, türkisches Aussehen, schwarze Haare, sprach deutsch mit ausländischem Akzent; dunkle Lederjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bayrischzeller Straße, Fischbachauer Straße, Fockensteinstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

134. Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohung – Bogenhausen

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 23:40 Uhr, konnte ein Anwohner beobachten wie zwei Personengruppen in Streit gerieten. Er gab an, dass es hierbei zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sei. Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Örtlichkeit. Hierbei trugen die Einsatzkräfte entsprechende Schutzausrüstung.

Im Rahmen der Einsatzabarbeitung konnten zwei Personengruppen, bestehend aus insgesamt sieben Personen im Alter von 14-16 Jahren und deutscher, italienischer sowie polnischer Staatsangehörigkeit angetroffen werden. Der Großteil der sieben Personen verfügt über einen Wohnsitz in München. Eine Person kommt aus dem Kreis Starnberg, eine andere Person aus der Schweiz. Laut aktuellem Erkenntnisstand kam es zwischen den zwei Personengruppen zunächst zu einem Streit auf Grund einer in der Vergangenheit bestehenden Beziehung zwischen zwei Beteiligten. Im Verlaufe des Streits wurde unter anderem von der einen Personengruppe ein Ei auf die andere Personengruppe geworfen. In Folge dessen zeigte ein 15-Jähriger mit polnischer und englischer Staatsbürgerschaft, welcher ebenfalls einer der Personengruppen angehörte, einen Teleskopschlagstock vor. Zu einer aktiven Bedrohungshandlung mit diesem kam es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht.

Die eingesetzten Polizeistreifen konnten alle Personen noch vor Ort antreffen und kontrollieren. Bei dem 15-Jährigen wurde neben dem Teleskopschlagstock, auch ein Handbohrer, sowie ein Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden werden. Ob es sich dabei um Betäubungsmittel handelt, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Gegenstände wurden alle sichergestellt. Es wurden keine Personen verletzt.

Die weiteren Ermittlungen u.a. wegen der Bedrohung und der versuchten Körperverletzung wurden vom Kommissariat 26 übernommen.