MÜNCHBERG, LKR. HOF. Samstagabend beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Wahlplakate im Stadtgebiet Münchberg. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 23.30 Uhr stellten Verantwortliche die ersten beschädigten Wahlplakate im Bereich der Sparnecker Straße / Kreuzbergstraße fest. Kurz darauf entdeckten sie weitere beschmierte Plakate in der Schlachthofstraße, am Postberg sowie in der Kirchenlamitzer Straße. Insgesamt beschmierten Unbekannte innerhalb kurzer Zeit acht Wahlplakate mit schwarzer Farbe, teils noch während diese angebracht wurden.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die am Samstagabend oder in der Nacht auf Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Straßen beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.