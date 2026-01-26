NIEDERBAYERN. Montagvormittag (26.01.2026) kam es aufgrund der Wetterlage zu über zehn weiteren Verkehrsunfällen, ohne dass ein regionaler Schwerpunkt erkennbar war.

In gesamten Bereich Niederbayerns ereignete sich von etwa 06.30 Uhr bis 11.00 Uhr aufgrund des Schneefalls und der damit verbundenen Straßenverhältnisse noch weitere Verkehrsunfällen. Hierbei kam es größtenteils lediglich zu Sachschäden. Insgesamt wurden drei Personen leicht sowie eine Person schwer verletzt.

Auf der B 15N verlor der Fahrer eines Opels die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einen VW. Dieser überschlug sich und kam auf dem Autodach zum Liegen. Hierbei wurde eine Person leicht sowie eine Person schwer verletzt.

Auf der B 85 bei Geiersthal kam ein weiterer Pkw aufgrund der Schneeglätte ins Rutschen und fuhr beim Abbiegen geradeaus auf eine Verkehrsinsel. Verletzt wurde hierbei niemand.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorrausschauend zu fahren und die Geschwindigkeit an die aktuellen Straßenverhältnisse anzupassen. Schnee, Eis und Glätte können das Fahrverhalten des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigen.

Veröffentlicht: 26.01.2026, 11.50 Uhr