A93 / LKR. HOF. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb stellten am Sonntagnacht im Rahmen der Schleierfahndung verbotene Dopingmittel sicher. Jetzt ermittelt die Kripo Hof.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf der A93 einen VW Touran aus dem Zulassungsbezirk Wurzen. Bei dem 40-jährigen deutschen Fahrer fanden die Beamten Dopingmittel in nicht geringer Menge. Der gesetzliche Grenzwert wurde um das Zehnfache überschritten.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die verbotenen Substanzen. Der 40-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof.