NÜRNBERG. (69) In der Zeit zwischen Donnerstag (22.01.2026) und Freitag (23.01.2026) gelangten Unbekannte auf das Gelände einer Firma im Nürnberger Süden und entwendeten eine große Anzahl Lkw-Reifen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag (18:00 Uhr) bis Freitag (13:50 Uhr) Zutritt zum Firmengelände in der Antwerpener Straße 11.

Dort brachen sie Container auf, in denen Lkw-Reifen gelagert waren und entwendeten Reifen im Wert von etwa 30.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor die Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt