PARSBERG. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Donnerstag, den 22. Januar 2026, den Leiter der Polizeiinspektion Parsberg, Kriminalhauptkommissar Martin Schmidmeier. Zugleich begrüßte er seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Horst Steininger, in sein Amt.

Am 22. Januar 2026 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Parsberg in den Burgsaal der Burg Parsberg geladen. Vor rund 90 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt Kriminalhauptkommissar Martin Schmidmeier. Zudem wurde Polizeihauptkommissar Horst Steininger als neuer Leiter der Polizeiinspektion Parsberg vorgestellt und in sein Amt eingeführt.

Martin Schmidmeier leitete die Geschicke der Inspektion die letzten sechs Monate und wird zum 01. Februar 2026 zum Leiter der Verfügungsgruppe und zugleich stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Nittendorf bestellt.

Mit Polizeihauptkommissar Horst Steininger stellte Polizeipräsident Schöniger den neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Parsberg vor. Der 50-jährige lebt mit seiner Familie im Landkreis Regensburg und war zuvor bei verschiedenen Dienststellen in unterschiedlichsten Funktionen tätig. Herr Schöniger führte hierzu aus, „Ihre Erfahrung, Ihr klarer Führungsstil und Ihre ruhige, verbindliche Art machen Sie zu einer idealen Besetzung für Parsberg.“ Horst Steininger bringt somit die besten Voraussetzungen und einen herausragenden Erfahrungsschatz für diese Position mit.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Parsberg betreuen auf 619 km² rund 32.500 Einwohner zuzüglich der ca. 10.000 hier arbeitenden US-Amerikaner und Soldaten. Der Polizeipräsident dankte in diesem Zusammenhang den Beschäftigten der Polizei Parsberg: “Ihrer aller Einsatz ist das Rückgrat unserer Gemeinschaft: Es ist sichtbar, spürbar und unverzichtbar!“.

Finanz- und Heimatminister, Albert Füracker, der als Ehrengast an der Veranstaltung seiner Heimat-Polizeiinspektion teilnahm sprach ebenfalls ein kurzes Grußwort und dankte der Polizei für ihre geleistete Arbeit.

„Unsere Bayerische Polizei ist ein unverzichtbarer Pfeiler für Sicherheit und Vertrauen in unserer Gesellschaft – und gerade die Polizeiinspektion Parsberg leistet hier einen herausragenden Beitrag! Mit großem Engagement, unermüdlichem Einsatz und tiefem Verantwortungsbewusstsein sorgen die Beamtinnen und Beamten der Inspektion Tag und Nacht für den Schutz und das Wohl der Menschen in unserer Oberpfalz. Für seinen vorbildlichen Dienst danke ich Herrn Kriminalhauptkommissar Martin Schmidmeier, dem bisherigen Leiter der Polizeiinspektion Parsberg, recht herzlich, und wünsche Herrn Polizeihauptkommissar Horst Steininger als neuem Leiter viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft!“

Vita KHK+ Schmidmeier

09/2006 – 02/2008 Ausbildung mittlerer Polizeivollzugdienst in Eichstätt

03/2008 – 02/2011 Studium an der FHVR in Sulzbach-Rosenberg

03/2011 – 04/2013 stellv. DGL Forstenried, Polizeipräsidium München

05/2013 – 09/2014 Sachbearbeiter K77, Polizeipräsidium München

10/2014 – 02/2016 Gruppenführer USK, Polizeipräsidium München

03/2016 – 08/2021 Gruppenführer PI SE/SEK Südbayern

09/2021 – 10/2023 stellv. Kommissariatsleiter K9, KPI Regensburg

11/2023 – 04/2023 DGL PI Regensburg Süd

05/2023 – 11/2024 Sachbearbeiter E2, Polizeipräsidium Oberpfalz

12/2024 – 05/2025 Kommissariatsleiter K11, KPI Weiden i.d.OPf.

07/2025 – 12/2025 Dienststellenleiter PI Parsberg

Vita PHK+ Steininger

03/1994 – 08/1996 Ausbildung in Sulzbach-Rosenberg

09/1996 – 09/1997 Versetzung zum PP München, ZD 1

09/1997 – 02/2003 PI 12 Maxvorstadt

03/2003 - 08/2003 PI 13 München Schwabing

09/2003 – 12/2003 K 413, KPI München Nord

09/10 2003 „Wiesnwache“ beim Oktoberfest

12/2003 – 02/2004 PI 13 Schwabing

03/2004 – 02/2006 PI 12 Maxvorstadt

03/2006 - 02/2008 PI Regensburg 1

03/2008 – 02/2010 Studium an der FH Sulzbach-Rosenberg

03/2010 – 08/2015 PI Regensburg 2

09/2015 – 12/2022 Dienstgruppenleiter bei der PI Regensburg Nord

12/2022 – 04/2025 stellvertretender Kommissariatsleiter, KPI (Z) Oberpfalz

05/2025 – 10/2025 Sachgebiet E2, PP Oberpfalz;

11/2025 – 12/2025 Leiter der Verfügungsgruppe PI Neutraubling