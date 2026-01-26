BOGEN, BAB A 3, LKR STRAUBING-BOGEN

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 23.10 Uhr kam es zwischen den Ausfahrten Schwarzach und Bogen zu einem Verkehrsunfall mit einem querstehenden Lkw, wodurch die Autobahn für über 6 Stunden komplett gesperrt war. Ein Sattelzug aus Rumänien war auf schneebedeckter Fahrbahn zu schnell unterwegs und kam während eines Überholvorgangs ins Schleudern.

Nachdem er in die Mittel- und Aussenschutzplanke geprallt war, blieb er quer über beide Fahrspuren liegen. Die Zugmaschine steckt auf der Mittelleitplanke fest. Die Streife der Autobahnpolizeistation Straubing/Kirchroth fuhr zum Unfallzeitpunkt unmittelbar hinter dem Sattelzug und wurden direkter Zeuge des Verkehrsunfalls. Die 50-jährige Fahrerin und ihr 50- jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung des beladenen Sattelzuges wurde die Autobahn komplett gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Schwarzach ausgeleitet. Die Bergung dauerte bis kurz vor 06.00 Uhr.

Durch den Aufprall wurde der Tank aufgerissen, sodass mehrere hundert Liter Diesel ausliefen und über Abwasserschächte in ein Auffangbecken gelangten. In Zusammenarbeit von Feuerwehr, Autobahnmeisterei, Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt wird die Entsorgung des kontaminierten Wassers organisiert. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungsdienst die Feuerwehren Niederwinkling, Schwarzach, Parkstetten, Ittling und Bogen eingesetzt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 130.000 Euro.

Veröffentlicht: 26.01.2026, 09.08 Uhr