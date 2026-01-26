TEISENDORF, OT NEUKIRCHEN AM TEISENBERG, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Sonntagnachmittag, 25. Januar 2026, kam es im Teisendorfer Ortsteil Neukirchen am Teisenberg zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Traunstein führt die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 17.15 Uhr brach in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Neukirchen am Teisenberg in der Straße Pointner Au am gestrigen Sonntagnachmittag (25.01.2026) ein Feuer aus. Neben mehreren Freiwilligen Feuerwehren wurde von der Integrierten Leitstelle (ILS) auch der Rettungsdienst an den Einsatzort entsandt. Für die Polizei übernahmen zunächst örtlich zuständige Beamte aus Freilassing mit Unterstützung umliegender Dienststellen die ersten Untersuchungen.

Das Feuer in dem Kellerraum des Hauses hatten die Helfer der Feuerwehr bis gegen 18.00 Uhr gelöscht, es entstand aber ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zwei Bewohner des Hauses kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Bei beiden ist aber zum Glück von leichten Verletzungen auszugehen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen am Einsatzort für die Kriminalpolizei die Untersuchungen zur Brandursache. Diese werden nun von den Brandfahndern der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgeführt.