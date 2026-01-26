OBERPFALZ. Zwischen gestern Abend und heute Morgen kam es zu zahlreichen Glätteunfällen in der Oberpfalz. Insgesamt registrierte die Polizei 49 Verkehrsunfälle, zwischen gestern, 25. Januar, 21:00 Uhr und heute, 26. Januar, 08:45 Uhr, überwiegend mit Sachschaden.

Nach derzeitigem Sachstand wurden eine Person leicht und zwei Personen schwer verletzt. Sieben Fahrzeuge sind aufgrund der Witterung liegengeblieben.

Auf der A3 bei Velburg kam es zu einem größeren Unfall. Gegen 6 Uhr kam es in Fahrtrichtung Nürnberg zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem PKW aufgrund der Witterung. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen im Auto schwer verletzt. Aufgrund der Witterung war ein Ausleiten des Verkehrs vor der Unfallstelle nicht möglich. Der Verkehr wird auf der linken Spur am Unfallgeschehen vorbeigeführt.

Die Unfälle ereigneten sich über die gesamte Nacht hinweg, wobei der Schwerpunkt mit 26 Unfällen ab 05:30 Uhr lag. Erfahrungsgemäß kommt es bei Glätte häufig zu Folgeunfällen. Die Oberpfälzer Polizei legte daher ein besonderes Augenmerk auf eine schnelle Absicherung der Unfallstellen sowie auf zeitnahe Verkehrsmeldungen, um weitere Gefährdungen zu vermeiden.

Die Oberpfälzer Polizei ist auch bei schwierigen Wetter- und Witterungsverhältnissen mit erhöhter Aufmerksamkeit und starken Kräften im Einsatz, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und Unfallgeschehen professionell aufzunehmen.

Tipps der Polizei:

Grundsätzlich empfehlen wir eine vorrauschauende Fahrweise und raten zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Vor allem bei den angekündigten Witterungsverhältnissen ist dies unerlässlich. Schnee, Eis und Glätte können das Fahrverhalten des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigen.

1. Licht und Sicht

Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Scheinwerfer und Rücklichter Ihres Fahrzeugs funktionieren. Eine gute Beleuchtung ist in der dunklen Jahreszeit unerlässlich – sowohl um selbst rechtzeitig Hindernisse zu erkennen als auch um frühzeitig gesehen zu werden.

Achten Sie zudem auf die richtige Einstellung der Scheinwerfer, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Bei Nebel, Regen oder Schneefall sollten Sie auch tagsüber mit Abblendlicht fahren. Halten Sie stets ausreichend Abstand und rechnen Sie jederzeit mit plötzlich auftretenden Sichtbehinderungen.

2. Runter vom Gas – längerer Bremsweg

Glatte Fahrbahnen beeinträchtigen den Bremsweg erheblich. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets den Straßen- und Wetterbedingungen an. Planen Sie mehr Zeit für Ihre Fahrten ein, so kommen Sie sicher und entspannt ans Ziel.