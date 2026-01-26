NIEDERBAYERN. Aufgrund der seit heute Nacht (26.01.2026) anhaltenden winterlichen Straßenverhältnisse haben sich bislang im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern rund 20 Verkehrsunfälle ereignet.

Größtenteils blieb es bei Blechschäden. Im Bereich Geiselhöring/Hainsbach kam in den frühen Morgenstunden ein Autofahrer aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auf der BAB A 3 gegen 23.00 Uhr kam zwischen den Anschlussstellen Schwarzach und Bogen ein Lkw ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Autobahn musste aufgrund der Bergungsarbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden. Seit ca. 06.30 Uhr ist die Sperre die Fahrbahn wieder freigegeben.

Das Polizeipräsidium Niederbayern appelliert an alle Verkehrsteilnehmer um eine angepasste und vorausschauende Fahrweise.

Veröffentlicht: 26.01.2026, 07.15 Uhr