GERMARINGEN. Am 25.01.2026 gegen 16.45 Uhr ereignete sich auf der B 12 Höhe Germaringen ein schwerer Verkehrsunfall. Aufgrund des starken Schneefalls und der schneebedeckten Fahrbahn kam es auf der B 12 zu stockendem Verkehr. Ein 38jähriger Fahrzeugführer, der in Richtung Kaufbeuren fuhr, musste nach ersten Erkenntnissen aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen. Um ein Auffahren zu vermeiden lenkte er seinen Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr er frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Die 40jährige Beifahrerin des unfallverursachenden Pkws wurde hierbei schwerst verletzt. Der Fahrer dieses Pkws zog sich schwere Verletzungen zu. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Die im Pkw befindlichen drei Kinder des Ehepaares wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80000 Euro. Zur Ableitung des Verkehrs auf der B 12 befanden sich die FFW Buchloe und Jengen mit ca. 30 Personen im Einsatz. Ebenso befanden sich an der Unfallstelle 6 Rettungswägen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B 12 musste aufgrund des Unfalls für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

(PI Buchloe)