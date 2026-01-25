MÜNSTERHAUSEN. Im Zeitraum 24.01.2026, 12:00 Uhr bis 25.01.2026, 14:15 Uhr drangen noch unbekannter Täter in ein Haus in der Baumgärtlessiedlung ein. Nachdem sie sich über die Terassentür Zugang zum Anwesen verschafft hatten, wurde der gesamte Wohnbereich durchsucht. Zusätzlich zu einem Möbeltresor und Schmuck wurden auch Markenhandtaschen und Bargeld entwendet. Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Täter konnten nach der Tatausführung unbekannt flüchten. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Folgeermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. Zeugen die im oben aufgeführten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter 08331/100-0 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)