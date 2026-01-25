NÜRNBERG. (68) Am frühen Samstagmorgen (24.01.2026) wurde ein 27-Jähriger eines Clubs in der Nürnberger Innenstadt verwiesen. Nachdem er zunächst eine Frau sexuell belästigt hatte, griff er einen Türsteher an und beschädigte ein Polizeifahrzeug.



Gegen 04:30 Uhr befand sich die spätere Geschädigte (32, rumänisch), gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Tanzfläche eines Clubs in der Kaiserstraße. Ein ihr unbekannter Mann fasste ihr unvermittelt ans Gesäß, woraufhin ihn der Ehemann der Frau zur Rede stellte. Der 27-Jährige (kolumbianisch) reagierte sofort aufbrausend und aggressiv, sodass ihn der Sicherheitsdienst des Clubs verwies.

Außerhalb der Diskothek ergriff der Mann einen ca. 1 m großen Kordelständer aus Eisen und schlug mit diesem auf einen der Türsteher ein. Drei seiner Kollegen brachten den 27-Jährigen daraufhin zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Der Türsteher (37, türkisch) zog sich durch den Angriff leichtere Verletzungen zu.

Nach Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen die Beamten den Beschuldigten in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Währenddessen schlug der 27-Jährige mit seinem Kopf gegen die Heckleuchte des Polizeifahrzeugs, sodass diese brach.

In der Dienststelle führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest hatte zuvor einen Wert von rund 2 Promille ergeben.

Die Staatsanwaltschaft ordnete weiterhin die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Auf Grund seiner andauernden Aggressivität verbrachte der Beschuldigte die folgenden Stunden in einer Gewahrsamszelle.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 27-Jährigen ein.



Erstellt durch: Janine Mendel