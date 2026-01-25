FORCHHEIM. Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag in der Schillerstraße mit der Masche des „falschen Polizeibeamten“ Gold und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr kontaktierte zunächst ein angeblicher Polizist telefonisch einen Rentner. Mit der erfundenen Geschichte über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft setzte er den Senior weiter unter Druck und überzeugte ihn von angeblich notwendigen Sicherungsmaßnahmen.

Der Getäuschte ließ daraufhin einen Unbekannten in seine Wohnung und übergab diesem Goldmünzen sowie kleinere Sammlerstücke. Der Geschädigte bemerkte den Betrug kurze Zeit später und verständigte die Polizei.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

ist etwa 170 Zentimeter groß

circa 25 Jahre alt und schlank

hat ein schmales Gesicht und braune Haare

spricht akzentfrei Hochdeutsch.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Schillerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich bei der Kripo Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Zudem warnt die Polizei erneut: Polizeibeamte holen keine Wertsachen ab und verlangen niemals deren Herausgabe.